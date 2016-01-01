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بنات البلد

مضاد حيوي طبيعي لمحاربة آلام المعدة والإمساك

الإثنين 02/يوليه/2018 - 07:05 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين فقدان الوزن وتبني أسلوب حياة أكثر نشاطًا إليك طرق تساعدك على فقدان الوزن باستخدام مشروب الليمون والزنجبيل، فهو سيساعدك على إنقاص الوزن بسرعة مذهلة يقدمه موقع بولد سكاى الهندي مع العلم أن هذا المشروب يخفف من آلام المعدة والالتهابات والإمساك.

المكونات :
5 ملاعق من الجنزبيل
ملعقة من الليمون
لتر ماء

طريقة تطبيق الوصفة :
قومى بغلى الجنزبيل فى وعاء على النار وتصفيته ثم إضافة الليمون وتناول كوب منه إلى كوبين على مدار اليوم سيساعدك على التخلص من الوزن الزائد بسرعة مذهلة وحرق أسرع للدهون ومن الجيد اتباع هذا النظام الغذائي لمدة عشرة أيام بجانب هذا المشروب.

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