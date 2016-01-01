لتزيدى ثقة طفلك بنفسه .. احذرى هذه الأخطاء

يجب أن يسود الاحترام والتفاهم بين الأم وطفلها وأن تكون مرآة له في جميع تصرفاته التي ينتهجها أثناء تعامله مع الآخرين.



- منحه الحرية

يجب على جميع الآباء إعطاء الطفل مساحة من الثقة والحرية التي تسمح له بالتعبير عن أفكاره وآرائه لزيادة ثقته بنفسه ومنحه الجرأة.



-تنمية المواهب

أمر لا مفر منه يجب اكتشاف مواهب طفلكِ الكامنة والعمل على تنميتها بشتى الطرق، والأهم من ذلك تشجيعه على تطويرها.



-تشجيعه على الدراسة

يجب تشجيع طفلك والمثابرة إلى أن يتحسن مستوى الطفل إذا كان ضعيف التحصيل مثلا لأن نجاح الطفل وارتفاع مستواه الدراسى يدفعه إلى العمل بجد أكبر لذا عودي نفسكِ على انتهاج مبدأ التشجيع على المثابرة والاجتهاد وبخاصة فيما يتعلق بالمستوى الدراسي.

أسس عديدة فى التربية تؤثر على نجاح طفلك فى الحياة وتزيد ثقته فى نفسه لكن فى المقابل تغفلها الكثير من الأمهات إليك أبرزها تقدمها استشارى علم النفس التربوى أميرة حبارير لـ"صدى البلد":-كوني قدوة لطفلك