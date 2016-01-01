ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

لتزيدى ثقة طفلك بنفسه .. احذرى هذه الأخطاء

الإثنين 02/يوليه/2018 - 07:10 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أسس عديدة فى التربية تؤثر على نجاح طفلك فى الحياة وتزيد ثقته فى نفسه لكن فى المقابل تغفلها الكثير من الأمهات إليك أبرزها تقدمها استشارى علم النفس التربوى أميرة حبارير لـ"صدى البلد":

-كوني قدوة لطفلك
 يجب أن يسود الاحترام والتفاهم بين الأم وطفلها وأن تكون مرآة له في جميع تصرفاته التي ينتهجها أثناء تعامله مع الآخرين.

- منحه الحرية
يجب على جميع الآباء إعطاء الطفل مساحة من الثقة والحرية التي تسمح له بالتعبير عن أفكاره وآرائه لزيادة ثقته بنفسه ومنحه الجرأة. 

-تنمية المواهب 
أمر لا مفر منه يجب اكتشاف مواهب طفلكِ الكامنة والعمل على تنميتها بشتى الطرق، والأهم من ذلك تشجيعه على تطويرها. 

-تشجيعه على الدراسة 
يجب تشجيع طفلك والمثابرة إلى أن يتحسن مستوى الطفل إذا كان ضعيف التحصيل مثلا لأن نجاح الطفل وارتفاع مستواه الدراسى يدفعه إلى العمل بجد أكبر لذا عودي نفسكِ على انتهاج مبدأ التشجيع على المثابرة والاجتهاد وبخاصة فيما يتعلق بالمستوى الدراسي.

ترشيحاتنا

شوبير يكشف حقيقة تقاضي صلاح مليون دولار من رئيس الشيشان .. فيديو

موسى مصطفى موسى يكشف تفاصيل الإعلان عن ائتلاف للمعارضة

طريقة مجربة وفعالة لتوسيع الحذاء الضيق

استقبال حافل لبعثة البحر المتوسط بمطار القاهرة .. صور

3 أمور تحدث لك في الدنيا عندما تتقي الله

علي جمعة: رؤية رسول الله في المنام تكون بالصورة فقط لا بالصوت

استخدام لن يخطر لبالك لصابون الأطفال

لجنة الفتوى: نسيان سجدة من ركعة تبطل صلاتك في هذه الحالة

شوبير لاتحاد الكرة: مش عايزين مشاكل .. فيديو

لاعبو المنتخب الإنجليزي يتبرعون برواتبهم للجمعيات الخيرية

لجنة الخطة والموازنة تناقش مشروع قانون تعديل قانون الجمارك.. اليوم

اليوم .. الحكم فى طعن أبو تريكة والمعزول مرسي على إدراجهم بقوائم الإرهابيين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

فيديو

شاهد.. اكتشاف مقبرة فى الصحراء الشرقية أقدم من الأهرامات
تعرفي على طريقة تحضير لازانيا سى فود
طرح البرومو فيلم Hotel Transylvania 3 : Summer Vacation
شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا
بطل رفع الأثقال: بشكر كل اللي تعب معايا من أجل مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟