ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

كارثة فى مراكش بسبب لاعب بالمنتخب المغربي

الإثنين 02/يوليه/2018 - 07:24 ص
صدى البلد
وكالات
أعلنت السلطات المحلية في مدينة "مراكش" المغربية، أن لاعب خط الوسط بالمنتخب المغربي الذي شارك كأس العالم، تسبب في حادث سير أودى بحياة شخص.

وبحسب "سكاى نيوز"، كان أمين حارث، البالغ من العمر 21 عامًا، يقود سيارته في المدينة يوم الجمعة عندما وقع الحادث، وصدم شخصا كان يعبر الطريق.

وصرح "هشام بولعطار" مدير الاتصالات في السلطة الإقليمية في مراكش، أن الضحية يبلغ من العمر 29 عامًا، وإن شقيق حارث كان معه في السيارة، يذكر أنه تم الإفراج عن حارث في انتظار التحقيق، وتم تعليق جواز سفره.

ترشيحاتنا

اليوم .. انقطاع المياه عن القناطر الخيرية بسبب غسيل الشبكات

الزراعة تكشف تفاصيل العفن الهبابى الذى يصيب المانجو .. فيديو

شوبير: مدافع منتخب مالي يصل غدا للانضمام لنادي الأهلي .. فيديو

اليوم .. الحكم فى طعن أبو تريكة والمعزول مرسي على إدراجهم بقوائم الإرهابيين

لجنة الفتوى توضح هل سجود السهو قبل السلام أم بعده

علي جمعة يحذر من الوجه الآخر لحسن الظن بالله

لتزيدى ثقة طفلك بنفسه .. احذرى هذه الأخطاء

شوبير لمنتقدي محمد صلاح: العالم بيدور على نجم.. والاتحاد لازم ينضف

عموري: فوجئت بعدم انضمام الشحات لمنتخب مصر .. فيديو

لجنة الخطة والموازنة تناقش مشروع قانون تعديل قانون الجمارك.. اليوم

سمير عثمان يكشف عن حزن جهاد جريشة في كأس العالم .. فيديو

بدر تستحوذ على 2.4 مليار جنيه بالعام المالى الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

فيديو

شاهد.. اكتشاف مقبرة فى الصحراء الشرقية أقدم من الأهرامات
تعرفي على طريقة تحضير لازانيا سى فود
طرح البرومو فيلم Hotel Transylvania 3 : Summer Vacation
شاهد .. جابر فرحان موظف بالكهرباء وحاصل على ذهبيتين في إسبانيا
بطل رفع الأثقال: بشكر كل اللي تعب معايا من أجل مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟