كارثة فى مراكش بسبب لاعب بالمنتخب المغربي

أعلنت السلطات المحلية في مدينة "مراكش" المغربية، أن لاعب خط الوسط بالمنتخب المغربي الذي شارك كأس العالم، تسبب في حادث سير أودى بحياة شخص.



وبحسب "سكاى نيوز"، كان أمين حارث، البالغ من العمر 21 عامًا، يقود سيارته في المدينة يوم الجمعة عندما وقع الحادث، وصدم شخصا كان يعبر الطريق.



وصرح "هشام بولعطار" مدير الاتصالات في السلطة الإقليمية في مراكش، أن الضحية يبلغ من العمر 29 عامًا، وإن شقيق حارث كان معه في السيارة، يذكر أنه تم الإفراج عن حارث في انتظار التحقيق، وتم تعليق جواز سفره.