خالتي صفية والدير في عرض مسرحي لطلاب آداب بني سويف بالأوبرا

تنظم كلية الآداب بجامعة بني سويف، مساء اليوم الإثنين عرضا مسرحيا تحت عنوان "خالتي صفية والدير"، وذلك على مسرح الهناجر بدار الأوبرا، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة.



وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، خلال تصريحات صحفية، على أهمية المشاركة الفعالة للطلاب في الأنشطة المختلفة، والذي من شأنه أن يساعد كثيرًا في رفع وإعلاء شأن الجامعة، لتصبح في مصاف الجامعات المتقدمة إقليميًا ودوليًا.



وقال الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب بالجامعة، إن أحداث العرض المسرحي يدور حول واحدة من موروثات الصعيد التي تتناول العلاقة بين مسلمي وأقباط مصر، مشيرًا إلى أن العرض يأتي بعد موافقة المجلس الأعلى للثقافة، على استضافة العرض المسرحي الخاص بفرقة الكلية على مسرح مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع الإنتاج.



وأشار عميد كلية الآداب إلى أن الجامعة توفر حافلة لنقل الطلاب والإعلاميين بالمجان من داخل الجامعة إلى القاهرة والعودة.