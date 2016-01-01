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احذري من تناول هذه الأطعمة تصيبك بالاكتئاب واحتباس السوائل

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:30 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أطعمة عديدة يسبب الإفراط فى تناولها فى إصابتك بالإكتئاب والضغط العصبى ، ويفضل التوقف عن تناولها بدءا من الآن إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:

النشويات: تسبب ارتفاع سريع في طاقة الجسم و رفع نسبة الأندورفين وإنخفاض في السكر وإصابتك بسوء الحالة النفسية

الكافيين: يقلل من امتصاص العناصر الغذائية في الجسم وذلك يسبب اضطرابات في الحالة النفسية.

السكريات: تسبب رفع نسبة السكر في الدم والأدرينالين لفترة مؤقتة فقط ثم إصابتك بالإكتئاب وإضطراب الحالة المزجية

الدهون: تتواجد بكثرة في الأطعمة الجاهزة وتسبب حالة من الإجهاد والتوتر والاكتئاب بعد تناولها.

الأملاح: تسبب احتباس السوائل في الجسم ورفع ضغط الدم وهما عاملان رئيسيان للاكتئاب.

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