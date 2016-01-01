التعليم: مصروفات المدارس اليابانية 8 آلاف و 2000 جنيه رسوم أنشطة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية ، ستكون عبارة عن 8 الاف جنيه ، بالاضافة الي 2000 جنيه انشطة ، بإجمالي مبلغ عشرة آلاف جنيه (10,000) مصرى للطالب.



وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر رابط المدارس المصرية اليابانية ، أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد 2018-2019 ، بالاضافة الى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية ، مؤكدةً أن لغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية.