ننشر تفاصيل 40 مدرسة يابانية سيتم افتتاحها العام القادم بـ22 محافظة
الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:06 ص
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وأماكن 40 مدرسة مصرية يابانية سوف يتم افتتاحها وتشغيلها داخل 22 محافظة ، خلال العام الدراسى القادم 2018/2019
وهذه المدارس هي :
* في محافظة القاهرة : المدرسة المصرية اليابانية بالشروق (1) ، والمدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة
* في محافظة الاسكندرية : المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة ، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب ، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2)
* في بورسعيد : المدرسة المصرية اليابانية بحى العرب
* في السويس : المدرسة المصرية اليابانية بفيصل
* في دمياط : المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة
* في الدقهلية : المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد ، والمدرسة المصرية اليابانية بجمصة
* في الشرقية : المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر ، والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر ،
والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر
* في القليوبية : المدرسة المصرية اليابانية بالعبور
* في الغربية: المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية ، والمدرسة المصرية اليابانية بطنطا، والمدرسة المصرية اليابانية بسمنود
* في المنوفية : المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا ، والمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم
* في البحيرة : المدرسة المصرية اليابانية في النوبارية ، والمدرسة المصرية اليابانية بابو المطامي ، والمدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي
* في الاسماعيلية : المدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية الجديدة ، والمدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية
* في الجيزة : المدرسة المصرية اليابانية بحدائق اكتوبر ، والمصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر ، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد
* في بني سويف : المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة
* في الفيوم : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم ، والمدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس
* في المنيا : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة
* في أسيوط : المدرسة المصرية اليابانية باسيوط الجديدة
* في قنا : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا
* في أسوان : المدرسة المصرية اليابانية بالرديسية ، والمدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد
* في البحر الأحمر : 1 المصرية اليابانية بالغردقة ، و2 المصرية اليابانية بالغردقة
* في مطروح : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الحمام
* في جنوب سيناء : المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء