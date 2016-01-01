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أخبار البلد

ننشر تفاصيل 40 مدرسة يابانية سيتم افتتاحها العام القادم بـ22 محافظة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وأماكن 40 مدرسة مصرية يابانية سوف يتم افتتاحها وتشغيلها داخل 22 محافظة ، خلال العام الدراسى القادم 2018/2019

وهذه المدارس هي :

* في محافظة القاهرة : المدرسة المصرية اليابانية بالشروق (1) ، والمدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة

* في محافظة الاسكندرية : المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة ، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب ، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2)

* في بورسعيد : المدرسة المصرية اليابانية بحى العرب

* في السويس : المدرسة المصرية اليابانية بفيصل

* في دمياط : المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة

* في الدقهلية : المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد ، والمدرسة المصرية اليابانية بجمصة

* في الشرقية : المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر ، والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر ،
والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر

* في القليوبية : المدرسة المصرية اليابانية بالعبور

* في الغربية: المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية ، والمدرسة المصرية اليابانية بطنطا، والمدرسة المصرية اليابانية بسمنود

* في المنوفية : المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا ، والمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

* في البحيرة : المدرسة المصرية اليابانية في النوبارية ، والمدرسة المصرية اليابانية بابو المطامي ، والمدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي

* في الاسماعيلية : المدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية الجديدة ، والمدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية

* في الجيزة : المدرسة المصرية اليابانية بحدائق اكتوبر ، والمصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر ، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد

* في بني سويف : المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة

* في الفيوم : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم ، والمدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس

* في المنيا : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة

* في أسيوط : المدرسة المصرية اليابانية باسيوط الجديدة

* في قنا : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا

* في أسوان : المدرسة المصرية اليابانية بالرديسية ، والمدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد

* في البحر الأحمر : 1 المصرية اليابانية بالغردقة ، و2 المصرية اليابانية بالغردقة

* في مطروح : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الحمام

* في جنوب سيناء : المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء
ننشر تفاصيل 40 مدرسة يابانية سيتم افتتاحها العام القادم بـ22 محافظة
ننشر تفاصيل 40 مدرسة يابانية سيتم افتتاحها العام القادم بـ22 محافظة

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