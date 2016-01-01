ننشر تفاصيل 40 مدرسة يابانية سيتم افتتاحها العام القادم بـ22 محافظة

أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وأماكن 40 مدرسة مصرية يابانية سوف يتم افتتاحها وتشغيلها داخل 22 محافظة ، خلال العام الدراسى القادم 2018/2019



وهذه المدارس هي :



* في محافظة القاهرة : المدرسة المصرية اليابانية بالشروق (1) ، والمدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة



* في محافظة الاسكندرية : المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة ، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب ، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2)



* في بورسعيد : المدرسة المصرية اليابانية بحى العرب



* في السويس : المدرسة المصرية اليابانية بفيصل



* في دمياط : المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة



* في الدقهلية : المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد ، والمدرسة المصرية اليابانية بجمصة



* في الشرقية : المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر ، والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر ،

والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر



* في القليوبية : المدرسة المصرية اليابانية بالعبور



* في الغربية: المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية ، والمدرسة المصرية اليابانية بطنطا، والمدرسة المصرية اليابانية بسمنود



* في المنوفية : المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا ، والمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم



* في البحيرة : المدرسة المصرية اليابانية في النوبارية ، والمدرسة المصرية اليابانية بابو المطامي ، والمدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي



* في الاسماعيلية : المدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية الجديدة ، والمدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية



* في الجيزة : المدرسة المصرية اليابانية بحدائق اكتوبر ، والمصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر ، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد



* في بني سويف : المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة



* في الفيوم : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم ، والمدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس



* في المنيا : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة



* في أسيوط : المدرسة المصرية اليابانية باسيوط الجديدة



* في قنا : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا



* في أسوان : المدرسة المصرية اليابانية بالرديسية ، والمدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد



* في البحر الأحمر : 1 المصرية اليابانية بالغردقة ، و2 المصرية اليابانية بالغردقة



* في مطروح : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الحمام



* في جنوب سيناء : المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء