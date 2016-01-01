ننشر شروط وقواعد قبول الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن شروط تقديم الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية المقرر فتحها في سبتمبر 2018.



حيث قالت الوزارة ، أن التقديم للإلتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإليكترونية فقط ، وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2018/2019 ، علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم ـ ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة او تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.



كما أوضحت الوزارة أنه يشترط أن يكون الطفل مصرى الجنسية ، وأن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل علي النحو التالي:



المرحلة الأولى رياض أطفال : من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد

المرحلة الثانية رياض أطفال : من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد

الصف الأول الابتدائي : من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد



وشددت الوزارة على أنه لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة فى ضوء مراحل التنسيق ، مشيرةً إلى أنه لابد من

الالتزام بالقرب للمدرسة المتقدم اليها، وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولي الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخة إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الاقامة فى النطاق المطلوب، و تكون الاولوية في القبول للطلاب الاقرب في السكن للمدرسة المتقدم اليها في حالة المفاضلة بينهم على النحو التالى: الحى/ جهاز المدينة فى المحافظات الكبرى - المدينة التابع لها المدرسة فى حالة وجود أكثر من مدرسة داخل المحافظة الواحدة- المحافظة فى حالة وجود مدرسة واحدة فقط بها.



كما تم التشديد على ضرورة توقيع ولى أمر الطفل المتقدم على إقرار يتضمن النقاط التالية: قبوله أن يطبق إبنه النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة، وقبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة، وسداد المصروفات الدراسية فى موعدها.



أما عن قواعد التقديم فتتمثل فيما يلي :

يجب أن يكون ولى الأمر والطفل مصريي الجنسية ، ويجب أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو المبين أدناه ، كما يجب التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح ، ويجب أن يتم ملئ البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي والحالي في حالة اختلافة عن المدرج في بطاقة الرقم القومي.



وحذرت وزارة التربية والتعليم من أن أي خطأ في البيانات الشخصية المسجلة ، قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة المتاحة.



كما أكدت الوزارة أنه يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط ، مشيرةً إلى أنه فى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة واحدة سوف يتسبب ذلك فى حرمان الطفل من فرصته ، وسيتم استبعاد الطلب كاملًا، ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.



وأوضحت الوزارة أنه يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها ، بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الحالى الذى يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم