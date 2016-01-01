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تعرف على تفاصيل التقدم للمدرسة اليابانية ببني سويف

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:33 ص
تعرف على تفاصيل التقدم
تعرف على تفاصيل التقدم للمدرسة اليابانية ببني سويف
محمد عبد الحليم
قال محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن الإعلان عن القبول والتقديم للمدارس اليابانية من معلمين وطلبة، أول شهر يوليو الحالي ، على أن يكون التقديم مركزيًّا على موقع الوزارة.

وأضاف حسام الدين، أن المدرسة تستقبل مراحل من kg1 حتى المرحلة الثالثة الابتدائية فقط، مشيرًا إلى أن المبنى مجهز وعلى أعلى مستوى من الإمكانيات، وبه 5 قاعات لكل مرحلة قاعة، وأن سعة القاعة 20 طالبًا فقط لا غير.

وأشار إلى أن كل القاعات بالمدرسة مجهزة من مكتبة سمعية ومرئية وسبورة ذكية، ومكان يحوي أدوات الطالب بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، وأن حجم القاعة أكبر من حجم الفصل بالمدارس العادية.

وأكد أن معظم العمل بالمدرسة اليابانية يكون من خلال الأنشطة، لافتًا إلى أنه لا يوجد بالمدرسة عمال خدمات معاونة؛ لإعلاء قيمة النظافة، والاعتناء بقيمة المكان، منوهًا بأن العمل بداخلها يعمل على بناء سلوكيات.

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