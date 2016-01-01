التعليم: باب تقديم الطلاب بالمدارس اليابانية مفتوح لمدة أسبوعين
الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:12 ص
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن باب التقديم الالكتروني للطلاب بالمدارس المصرية اليابانية ، تم فتحه من اليوم الاثنين الموافق 2 يوليو 2018 ، مشيرةً إلى أنه سيظل مفتوحًا لمدة أسبوعين فقط.
ويتم تسجيل الطلبات على موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي https://ejsstudentpublicarea.azurewebsites.net/
ولابد من مراعاة ما يلى:
* تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.
* ملء البيانات الشخصية بعناية والتأكد من تسجيل اسم التلميذ والعنوان وفقًا لما هو مدون بالرقم القومى.
* أى خطأ فى البيانات الشخصية قد يتسبب فى عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وبالتالى ضياع الفرصة المتاحة لتسجيل التلميذ.
* تسجيل بيانات التلميذ مرة واحدة فقط، لأن تكرار التسجيل قد يتسبب فى استبعاد التلميذ نهائيًا، دون الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.
* الحرص فى اختيار اسم المدرسة المطلوب التقدم إليها
* التأكد من ملء جميع البيانات المطلوبة حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.
* أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.
* تكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخري أثناء عملية التقديم ولا يحق لأى متقدم اختيار أكثر من مدرسة ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.
* يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.
* فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية و الجنائية ضد مقدميها و ليس لهم الحق في اي مطالبات او تعويضات.
* يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا و يكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات و المقابلات المقررة و لا يحق الرجوع علي الوزارة باي حق قانوني في حالة عدم القبول.