التعليم: باب تقديم الطلاب بالمدارس اليابانية مفتوح لمدة أسبوعين

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن باب التقديم الالكتروني للطلاب بالمدارس المصرية اليابانية ، تم فتحه من اليوم الاثنين الموافق 2 يوليو 2018 ، مشيرةً إلى أنه سيظل مفتوحًا لمدة أسبوعين فقط.



ويتم تسجيل الطلبات على موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي https://ejsstudentpublicarea.azurewebsites.net/



ولابد من مراعاة ما يلى:



* تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.



* ملء البيانات الشخصية بعناية والتأكد من تسجيل اسم التلميذ والعنوان وفقًا لما هو مدون بالرقم القومى.



* أى خطأ فى البيانات الشخصية قد يتسبب فى عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وبالتالى ضياع الفرصة المتاحة لتسجيل التلميذ.



* تسجيل بيانات التلميذ مرة واحدة فقط، لأن تكرار التسجيل قد يتسبب فى استبعاد التلميذ نهائيًا، دون الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.



* الحرص فى اختيار اسم المدرسة المطلوب التقدم إليها



* التأكد من ملء جميع البيانات المطلوبة حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.



* أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتي تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.



* تكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخري أثناء عملية التقديم ولا يحق لأى متقدم اختيار أكثر من مدرسة ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.



* يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.



* فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية و الجنائية ضد مقدميها و ليس لهم الحق في اي مطالبات او تعويضات.



* يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا و يكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات و المقابلات المقررة و لا يحق الرجوع علي الوزارة باي حق قانوني في حالة عدم القبول.

