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أخبار البلد

تعرف على المستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس المصرية اليابانية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:18 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل المستندات المطلوبة لتقديم الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية ، بعد إتمام عملية الاختيار النهائي للمقبولين والإعلان عنهم.

وتتمثل هذه المستندات في : شهادة ميلاد مميكنة للتلميذ ، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر ، وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على الإعلان بسته أشهر على الأقل وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.

كما يشترط كتابة إقرار من ولى الأمر يتضمن النقاط التالية: قبوله أن يطبق ابنه النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة ، وقبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة.

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