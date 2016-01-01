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أخبار البلد

ننشر أسباب إدخال أنشطة التوكاتسو اليابانية في التعليم المصري

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن فلسفة المدارس المصرية اليابانية ، تعتمد على الأنشطة اليابانية الخاصة [التوكاتسو] ، التي تستهدف تطوير قدرات التلاميذ بصورة شاملة متكاملة في المجالات الثلاث الرئيسة وهي: التطوير المعرفي للتلاميذ (تطوير أكاديمي)، والتطوير غير المعرفي ( تطوير عقلية التلاميذ، وعاداتهم الحياتية، وممارساتهم اليومية)، والتنمية البدنية (تنمية القوة البدنية للتلاميذ وصحتهم).

وعن أسباب إهتمام وزارة التربية والتعليم بإدخال أنشطة التوكاتسو في التعليم المصري، قالت الوزارة في بيان توضيحي لها عبر رابط المدارس المصرية اليابانية :

تتبنى وزارة التربية والتعليم في مصر نظام تعليمى جديد يُسمى نظام التعليم [2.0] ، والذى يهدف إلى إعادة تشكيل نظرة المجتمع للتعليم الحكومى من خلال تحسين أداء المعلم، والعمل على التلميذ لتنمية المهارات الحياتية والقيم والاتجاهات والمواطنة، وغيرها من المهارات التى تعد المواطن المصري لمواجهة الحياة، وللتعلم مدى الحياه بشكل قائم على المتعة والسعادة والترفية وتقليل نسب الغياب والتسرب من التعليم.

ويتنبي النظام المصري [2.0] عدة تحولات تتمثل في: التحول من التأكيد على المعرفة إلى التأكيد على المهارات، والتحول من المنهج الواسع إلى المنهج العميق، والتحول من التعليم التلقيني إلى التعلم القائم على نشاط الطالب، والتحول من المواد الدراسية المنفصلة إلى محاور متعددة التخصصات، والتحول من التعلم النظري إلى التعلم الممتع المرتبط بحياة الطالب، والتحول من المواد التعليمية الورقية إلى المواد التعليمية الورقية والرقمية معًا، وأخيرًا التحول من فلسفة الإمتحانات إلى التقييم.

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