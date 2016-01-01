البرازيل تواجه المكسيك في كأس العالم اليوم

يلتقي منتخب البرازيل نظيره المكسيكي في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب كوسموس أرينا فى دور الـ16 ضمن منافسات كأس العالم بروسيا.



وتصدر صاحب الـ5 كؤوس عالم، المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن منتخب سويسرا الوصيف والذي رافقه في الصعود إلى ثمن النهائي، فيما تم إقصاء كلًا من منتخب صربيا صاحب الثلاث نقاط ومنتخب كوستاريكا الذي لم يجمع سوى نقطة واحدة فقط من الجولات الثلاث.



كان منتخب البرازيل قد أنهى الجولة الأولى على غير المتوقع بعد تعادله مع المنتخب السويسري بهدف لكلًا منهما، ثم توقف الزمن في الجولة الثانية وآبى أن يضع الأبطال في خانة التعادل مرة أخرى تبُعده عن إستكمال مشوارة بالمونديال، فيأتي هدف فيليبي كوتينيو في الدقيقة 91 يتبعها هدف نيمار في الدقيقة 97 من عُمر المباراة، ليُعلن الحكم انتصار منتخب البرازيل على المنتخب الكوستاريكي بهدفين دون رد ليعود البطل متصدرًا للمجموعة، ومن ثم يلاقى منتخب صربيا في الجولة الثالثة والأخيرة ويستطيع أن ينتصر بهدفين دون رد ليتأهل كمتصدر لمواجهة وصيف المجموعة السادسة.



ويدخل منتخب المكسيك اللقاء بعد هزيمته بثلاثية أمام المنتخب السويدي ضمن الجولة الثالثة، وكانت النتيجة غير متوقعة خاصة وأن المنتخب المكسيكي قد قدم أداء رائعًا في الجولتين السابقتين واستطاع أن يفوز على منتخب ألمانيا بهدف دون رد في الجولة الأولى، ومن ثم الانتصار على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، ولكن بعد أن ظن الجميع أن منتخب الايل تريكولورقد تصدر المجموعة، يأتي منتخب السويد ليغُص عليهم فرحتهم بالتأهل إلى الدور الثاني ويقسى عليهم بثلاثية دون رد مختطفًا منهم الصدارة رُغم تعادلهم في النقاط الـ6، ولكن يتفوق المنتخب السويدي بفارق الأهداف.