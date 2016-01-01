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رشا مجدى تحذر من خطورة شراء الأدوية من جهات مجهولة المصدر

الإثنين 02/يوليه/2018 - 08:50 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
كريـم الخـطيب
حذرت الإعلامية رشا مجدي من شراء الأدوية عبر الإنترنت أون لاين،من الجهات غير الموثوق بها أو مجهولة المصدر لأن أغلبها مغشوشة.

وقالت «رشا مجدي» خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة شراء العقاقير والأدوية أون لاين مستوردة لعلاج أمراض مزمنة وخطرة.

وأضافت «رشا مجدي» أن هناك عمليات نصب تحدث لبعض المواطنين من خلال المجموعات التى تعمل في بيع الأدوية المستوردة، مشيرة إلى خطورة الأمر لأنه يمس حياة المواطنين.

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