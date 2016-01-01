بلجيكا في مواجهة سهلة اليوم أمام اليابان

يلتقي منتخب بلجيكا نظيره الياباني فى المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم، الاثنين، على ملعب روستوف أرينا فى دور الـ16 ضمن منافسات كأس العالم بروسيا.



ويدخل الشياطين الحمر اللقاء بعد أن تصدروا المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط كاملة من الثلاث مباريات، حيث انتصروا في اللقاء الأول ضد منتخب بنما بثلاثية نظيفة دون رد، ومن ثم استطاعوا الانتصار على منتخب تونس العنيد بخمسة أهداف مقابل هدفين فقط لنسور قرطاج، واستطاع أن ينفرد بالصدارة بانتصاره في الجولة الثانية على منتخب إنجلترا المتأهل كوصيف برصيد 6 نقاط بهدف دون رد.



على الجانب الآخر فقد استطاع منتخب اليابان أن يُفجر مفاجأة أولى في المجموعة الثامنة بانتصاره على منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، ومن ثم تعادل مع منتخب السنغال في مباراة قوية جمعت بينهما بنتيجة (2-2)، ورغم خسارته في الجولة الأخيرة أمام منتخب بولندا بهدف دون رد إلا أنه تأهل كوصيف للمجموعة بفارق بطاقتين صفراويتين أقل من المنتخب السنغالي، بعد تعادلهما في النقاط برصيد 4 نقاط وتعادلهم في فارق الأهداف برصيد 0، بل وتعادلهم أيضًا في عدد الأهداف المُسجله والأهداف التي سكنت مرماهم برصيد 4 أهداف لهم و4 أهداف عليهم، ليتأهل رفقة منتخب كولومبيا المتصدر برصيد 6 نقاط.