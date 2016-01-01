التعليم:اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسجلي البيانات المزيفة أثناء التقديم بالمدارس اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة تم وضعها أثناء تسجيل التقديم للطلاب بالمدارس المصرية اليابانية ، أو في حالة إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب ، سيحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية و الجنائية ضد مقدمي هذه البيانات الخاطئة المزيفة.



وقالت الوزارة أنه في هذه الحالة سيكون ليس لهم حق من يثبت تقديمه لبيانات خاطئة تقديم في اي مطالبات او تعويضات.