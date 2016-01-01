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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة..والقاهرة تسجل 35 درجة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:01 ص
الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - صورة أرشيفية
مــحــمــــد مــجـــــدي
أفادت هيئة الأرصاد الجوية،بأن يسود اليوم الاثنين،طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضافت «الأرصاد»،في بيان لها:"تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وفيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط، نوهت هيئة الأرصاد الجوية بأن حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة بارتفاع أمواج يصل إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة 24 - 35
الإسكندرية 21 - 30
السويس 23 - 34
شرم الشيخ 27 - 37
الغردقة 26 - 37
الأقصر 25 - 41
أسوان 26 - 41

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