التعليم: الفرص ستتساوى لجميع المتقدمين للمدارس اليابانية بعيدًا عن أولوية التسجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يتم قبول أى طلبات للتقدم للمدارس المصرية اليابانية بأى وسيلة أخرى غير الرابط الالكتروني المعلن عبر موقع الوزارة اليوم، كما أنه لن يتم الالتفات الى أي طلبات تقديم بعد المواعيد المحددة (أسبوعين من الآن).



وقالت الوزارة إنه لن يتم الالتفات ايضًا لأي طلبات تم تقديمها في وقت سابق قبل فتح رابط التقديم اليوم، مشيرةً إلى أنه ستتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.