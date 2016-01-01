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أخبار العالم

سفير قطري: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:03 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
ذكرت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن السفير القطري محمد العمادي، قال أن هناك مباحثات غير مباشرة، بين إسرائيل وحماس، بشأن قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أفاد العمادي عن وجود مباحثات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، للتوصل إلى صفقة بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن العمادي قوله: "هناك مباحثات بين الطرفين للوصول لهذه الصفقة بمعرفة الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن هذه المفاوضات جاءت في أعقاب توصيات أمنية إسرائيلية، بعد زيادة التوتر على الحدود، خلال مسيرات العودة، وتحسبا من انفجار الأوضاع في قطاع غزة.

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