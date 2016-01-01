ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ساحة رأي

عماد حمدي يكتب: ملكة بلا مملكة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
لاحت في عيني نظرة خاطفة لا لملك قادم في موكبه ولا لرئيس قادم من قصره بل للأعظم من ذلك كله إلي الملكة ! نعم هي ملكة في قلبها مملكة من الحب والرحمة تُوجت عليها ملكة وهي جالسة علي عرش لم يكن مصنوع من الفضة ولا مرصع بالذهب ولا حتي من العسجد بل هو "كرسيا متحركا" .
حملت تلك الملكة أميرها المُنتظر علي عرشها وأبت أن تضعه علي قدميها لا لكبر سنه ولا لقسوة من قلبها ولكن لأن أقدامها غير موجودة من الأساس ! ، احتضنت الملكة طفلها علي عرشها حاملة لذلك العرش تحركه بيديها حتي يصلا لقصرهما في أمن وأمان .

توقفت الملكة فجأة لتنظر هل يستطيع الموكب المرور أم لا في طرقات ذلك العالم الغريبة التي أضحت ما تليق بملكة مثلها فإذ بالموكب يتأخر كثيرا في زحمة طريقها الصاخب وإذ بأميرها يصرخ ، فما وجدت غير أن تترك الموكب لتمسك صغيرها بينهما في قمة العطف والحنان مغدقة عليه بملايين من الضحكات وقصور من الود والرحمة - فيا لرحمة الله – وما كان من أميرها بعد كل ذلك الحب إلا ان يصمت في أبهة وإجلال لملكته المعظمة صاحبة البأس.
رأيت نفسي أقترب منها مهللًا مولاتي العظيمة "صاحب الشأن والبأس"- زان الله عقلك وأعظم شأنك – أنا في خدمتك فإن شئت أوصلتك إلي قصرك وإن شئت حملت عنك طفلك، قالت لي "صه" ! أهل ينزل الملوك منازل العامة منهم ! ماعدت محتاجة لخدمة خدامي فأنا الان في طريق لا جدوي فيه للصديق.
فما إنفكت الملكة تمشي حتي قابلها موكب أسرع بقدرات أعجب كاد أن يسوي بهم الارض لولا أن خيم المالك عليهم بستره فيا لعظمة ذاته . قامت ملكتنا من حادثها تستعيد نشاطها وتابي إلا أن يصل أميرها إلي قصره حتي يحدث ما يريد الله فما وجدت إلا أن أنظر اليهما حتي إحتفوا في دهاليز "الحارة" متجهة الملكة لقصر أميرها حاملة فوق وجهها بسمة واضحة وواضعة أسفل منها شعارًا رأيته مكتوب عليه " الجنة تحت أقدام الامهات ".

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

اللواء سمير فرج يكشف خطة الإخوان لمحاولة اختراق الجيش.. فيديو

شاهد.. اكتشاف مقبرة فى الصحراء الشرقية أقدم من الأهرامات

إلزام أهالي طلاب المدارس اليابانية بتقديم خدمة تطوعية لمدة 20 ساعة سنويًا

حسين الشحات: تعرضت للظلم من الجهاز الفنى للمنتخب .. فيديو

متسألنيش.. بقلم دعاء النمر

التعليم:اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسجلي البيانات المزيفة أثناء التقديم بالمدارس اليابانية

اغتنم 8 كلمات أوصى بها رسول الله تحميك من أي شر أو ضرر

تعرف على تفاصيل التقدم للمدرسة اليابانية ببني سويف

خالتي صفية والدير في عرض مسرحي لطلاب آداب بني سويف بالأوبرا

علي جمعة: رؤية رسول الله في المنام تكون بالصورة فقط لا بالصوت

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

مدبولي يسلم الرئيس الموريتاني رسالة من الرئيس السيسي ..صور

فيديو

شاهد.. تمارين رياضية لشد عضلات الجسم في الصباح
رشا مجدى تحذر من خطورة شراء الأدوية من جهات مجهولة المصدر
لأصحاب الرجيم حضري أم على لايت
شاهد.. اكتشاف مقبرة فى الصحراء الشرقية أقدم من الأهرامات
تعرفي على طريقة تحضير لازانيا سى فود

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟