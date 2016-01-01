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كأس العالم

شاهد.. احتفالات روسية ضخمة بعد تخطي إسبانيا في كأس العالم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:20 ص
احتفالات روسية ضخمة
احتفالات روسية ضخمة بعد تخطي إسبانيا
حسن العمدة
شهدت منطقة موسكو أمس احتفالات ضخمة من قبل المواطنين الروسيين عقب التأهل منتخب بلادهم لدور الـ8 عقب الإطاحة بمنتخب أسبانيا في كأس العالم.

وحقق منتخب روسيا واحدة من المفاجآت الكبيرة في المونديال، بعدما نجح في التأهل للدور ربع النهائي عقب تخطيه عقبة نظيره الإسباني بنتيجة 4/3 بركلات الترجيح في اللقاء الذي يقام بينهما حاليا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي للمونديال.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل 1/1، أحرز مدافع منتخب روسيا يرجي إيجناشيفيتش الهدف الأول لمنتخب إسبانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يسجل دزيوبا هدف التعادل لروسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 41، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح.

ويلتقي المنتخب الروسي نظيره الكرواتي يوم الجمعة القادم .

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