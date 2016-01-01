نيكي ينخفض لأدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر

نزل المؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر اليوم الاثنين، إذ منيت السوق بخسائر بفعل هبوط السوق الصينية وتهافت المستثمرين على تصفية مراكز دائنة.



وفي أول أيام التداول في يوليو تموز، هبط المؤشر نيكي القياسي 2.2 في المئة ليغلق عند 21811.93 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 13 أبريل نيسان. وهذا هو أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف مارس آذار.



وفتح السوق على انخفاض، لكن الخسائر تسارعت في أواخر الجلسة بعد أن بددت أسهم شنغهاي المكاسب الكبيرة التي حققتها يوم الجمعة.



كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 في المئة ليصل إلى 1695.29 نقطة مع تراجع جميع قطاعات المؤشر وعددها 33.



وهبط سهم شارب 7.8 بالمئة، بعدما قفز 15 بالمئة يوم الجمعة عقب إلغاء الشركة خططا لإصدار أسهم جديدة بقيمة تصل إلى ملياري دولار.