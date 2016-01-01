في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال دوللي شاهين الفن

يصادف اليوم الاثنين، عيد ميلاد الفنانة دوللي شاهين والتي أكملت اليوم عامها الـ38.



وما لا يعرفه الكثير أن دوللي أعلنت اعتزالها الفن عام 2016 وقالت وقتها عبر صفحتها على "فيسبوك": "لقد قررت أن اعتزل الفن وأتفرغ لعائلتي وتربية ابنتي، لقد حاولت منذ بداياتي أن أقدم أعمالًا جيدة وعملت مع كبار الأساتذة، أصبت وأخطأت! لكني قدمت أفضل ما عُرض عليّ".



كما أعلنت أنها ستترك الفن وتتجه لخدمة الدين، وقالت: "صوتي سيخدم الرب، وسأعود للترنيم في الكنيسة وخلف مذبح الرب".



دوللي تراجعت عن هذا القرار بعد شهور وأكدت أنها اكتشفت استحالتها الابتعاد عن الفن، لأنه جزء من حياتها وأن عائلتها اقنعوها بضرورة التراجع عن القرار.

