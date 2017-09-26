11 تشريعا و3 قرارات جمهورية بمناقشات لجان البرلمان.. اليوم

تشهد لجان البرلمان، اليوم الأحد، مناقشة لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، فيما تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين: 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، والمرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.



وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/9/2017، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2018 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لاستغلال منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية، والموقع في القاهرة بتاريخ 13/3/2018.



وفى لجنة الشئون الإفريقية يناقش الأعضاء سبل تدعيم العلاقات بين الدولتين والشعبين، بحضور سفير جمهورية أريتريا، فيما تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي ، المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد، وفى لجنة الصناعة، يستكمل الأعضاء مناقشة مشروع قانون مقدم من السيد النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، فيما لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، يناقش الأعضاء، دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمستثمرين لتوفير وحدات طعام متنقلة بحضور نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وفى الطاقة والبيئة، يناقش الأعضاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 230 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق المالي بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/2/2018، فيما تواصل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة "بإصدار قانون الموارد المائية والري"، وفى لجنة التعليم والبحث العلمي، يناقش الأعضاء مشروع قانون بإنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.



وفى الشئون الدينية والأوقاف، يستكمل نظر مشروع القانون المقدم من السيد النائب د. عمر حمروش، بشأن "تنظيم الفتوى العامة"، فيما مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ستكون حول مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "إنشاء المجلس الأعلى لرعاية المسنين"، واستمرار نظر مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد عثمان و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "رعاية حقوق المسنين"، وفى لجنة الإعلام والثقافة والآثار، تستكمل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب.



وفى لجنة السياحة والطيران المدني، تستكمل مناقشات ما تم تنفيذه في مشروع تطوير منطقة هضبة أهرامات الجيزة والمتحف الكبير ومتابعة توصيات اللجنة في هذا الشأن، لما لهذا المشروع من أثر إيجابي على الحركة السياحية وتحسين الصورة الذهنية لمصر، وفى لجنة الشئون الصحية، يواصل الأعضاء رؤيتهم حول مشاكل التمريض بين الواقع والمأمول، ومشاكل مرضى ضمور العضلات.



ويناقش الأعضاء أيضا في لجنة النقل والمواصلات، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، فيما يواصل الأعضاء بلجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وفى لجنة حقوق الإنسان، يناقش الأعضاء دور وزارة التنمية المحلية في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وتصور الوزارة في إسهام هذه الوحدة في تحديث وتطوير المجتمعات المحلية.