شاهد.. الطائرات الورقية تشعل النيران بمؤسسة أمنية إسرائيلية

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن عدة حرائق اندلعت في مواقع إسرائيلية أهمها المؤسسة الأمنية للمجلس الإقليمي "أشكول"، وذلك نتيجة الطائرات الورقية التي أطلقت من قطاع غزة.



وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن فرق الإطفاء تعمل في عدة مواقع، وتسيطر على الحرائق في المكان في محاولة لإخمادها.



كما جاء أنه تمت معاينة بالونات حارقة كثيرة أطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم من قطاع غزة، وتجرى متابعتها.



وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ينشر منظومات رادارية متقدمة تعمل بتقنية منظومة "القبة الحديدة" في المناطق الجنوبية للبلاد، وذلك لرصد ما اعتبره "التهديدات ذات المسارات المتنوعة"، في إشارة إلى البالونات والطائرات الورقية الحارقة.



وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الجيش ينوي نشر منظومة جديدة على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.



وبحسب التقارير، فإن الحديث عن منظومة كهروضوئية بإمكانها التقاط الطائرات الورقية من مسافة 7 كيلومترات، بينما لا تزال فوق أراضي قطاع غزة.