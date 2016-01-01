سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب في السوق المحلي اليوم، الاثنين، حيث سجل سعر عيار 24 نحو 719 جنيها للجرام، وعيار 21 الأكثر مبيعا سجل نحو 629 جنيها للجرام، كما سجل عيار 18 قيمة 539 جنيها للجرام.



وبلغ سعر عيار 14 مبلغ 419 جنيها للجرام، وعيار 12 سجل قيمة 359 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5032 جنيها.



يذكر أن أسعار الذهب قد شهدت حالة من الاستقرار منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، بعد أن شهدت الأسعار حالة من التذبذب خلال الأسبوع الماضي.

