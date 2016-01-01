الرى تنفذ حزمة مشروعات مائية بمحافظتي قنا والأقصر

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن إنجازات الوزارة خلال العام الحالي في مختلف مجالات الموارد المائية ومشروعات الري بمحافظتي قنا والأقصر استهدفت رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة وكذلك إنشاء مشروعات الحماية من أخطار السيول وذلك للاستفادة من حصاد مياه السيول عند مصباتها في المجاري المائية مرة أخري (الترع والمصارف) علاوة على شحن الخزان الجوفي.



وأشار عبد العاطي، فى بيانه اليوم، الاثنين، إلى انتهاء قطاع الري بمحافظتى قنا والاقصر من تنفيذ حزمة من المشروعات الجديدة بتكلفة 10 ملايين جنيه شملت إنشاء كوبري خرسانة مسلحة على مخر سيل كرم عمران، وكوبرى خرسانة مسلحة على مخر سيل الشيخ عيسى، وهدار مصب مخر سيل الكلاحين على مصرف الكلاحين، وكذلك تغطية ترعة الشعانية بطول 250 مترا، فضلا عن انشاء كوبرى معدنى على ترعة الكلابية وإحلال وتجديد بوابات بهندسة الأقصر، علاوة على إحلال وتجديد كوبرى على ترعة هو البحرية وتاهيل تخفيف ترعة اصفون ك 125 بتكاسى احجار، واحلال وتجديد كوبرى على ترعة المكسر، إلى جانب تنفيذ أعمال تطهيرات بجميع مخرات السيول والترع التي تصب على هذه المخرات في إطار استعدادات الوزارة لمواجهة السيول.



من جانبه أفاد المهندس محمد السيد أبو الفتوح رئيس الإدارة المركزية لقنا والأقصر بقيام الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا بتنفيذ حزمة من المشروعات بدائرة الإدارة تضمنت استكمال إنشاء 4 كباري على ترعة اصفون وكوبرى على ترعة الرمادى بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء بحيرات صناعية لحماية وادي الصعايدة والعمدة 1 ( وادي بنات بري ) بمحافظة الأقصر للحماية من أخطار السيول بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه، وكذلك انشاء بحيرات صناعية لحماية وادي الصعايدة والعمدة 2 (وادي المدامود) بمحافظة الأقصر للحماية من أخطار السيول بتكلفة إجمالية نحو 38 مليون جنيه.



وأضاف أبو الفتوح أن الإدارة العامة لحماية نيل قنا بالاقصر نفذت حزمة من المشروعات المائية بدائرة الإدارة شملت نهو عملية ازالة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بقنا بتكلفة 700 ألف جنيه إضافة إلى عملية الحماية الحجرية أمام فندق بسمة بمدينة قنا بتكلفة نحو 500 ألف جنيه، وكذلك عملية تطوير وتحسين كورنيش مدينة قنا بتكلفة مليون جنيه وكورنيش مدينة قوص بتكلفة إجمالية قدرها 800 ألف جنيه.