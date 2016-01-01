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محافظات

إضراب سائقى طوخ – شبين القناطر عن العمل للمطالبة برفع الأجرة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:25 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
نظم سائقو طوخ – شبين القناطر إضرابا عن العمل صباح اليوم وامتنع السائقون عن تحميل الركاب على الخط الذى يخدم أكثر من 15 قرية وعزبة واقعة على طريق طوخ – شبين القناطر مما أدى إلى تكدس المواطنين والركاب على الطريق.

من ناحية أخرى تأثرت أعمال امتحانات النقل للدور الثانى بمرحلة التعليم الأساسى والتى بدأت اليوم وتستمر حتى 8 يوليو الجارى وتجرى على مستوى المحافظة بسبب عدم وجود سيارات لنقل المدرسين للذهاب إلى أعمالهم فضلا عدم وجود سيارات لنقل أوراق الأسئلة من الإدارة التعليمية بطوخ إلى المدارس.

وأكد عدد من المواطنين أن سائقى " الواز " نظموا إضرابا عن العمل لابتزاز المواطنين والمطالبة برفع الأجرة الى 2.5 جنيه على جميع المحطات بالمخالفة لتعريفة الركوب التى اعلنتها المحافظة رسميا والتى تقدر بـ 2 جنيه.

وطالب الاهالى ،محافظ القليوبية ورئيس مدينة طوخ ومدير المرور بسرعة التدخل والدفع بسيارت المرفق النقل الداخلى لنقل المواطنين الذين تاخروا عن اعمالهم بسبب اضراب السائقين مؤكدين ان السيارات التى تعمل على الخط يقودها صبية صغار وتعمل بدون رخص فضلا على أنها متهالكة وتقوم بتحميل اعداد زائدة عن حمولتها المقررة .

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