التعليم تفتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية.. المصروفات 8 آلاف.. و2000 جنيه رسوم أنشطة.. لغة التدريس العربية.. وافتتاح 40 مدرسة في 22 محافظة العام القادم

باب التقديم سيظل مفتوحًا لمدة أسبوعين فقط

المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد 2018-2019

إلزام أهالي طلاب المدارس اليابانية بتقديم خدمة تطوعية لمدة 20 ساعة سنويًا



يجب أن يكون ولى الأمر والطفل مصريي الجنسية ، ويجب أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو المبين أدناه ، كما يجب التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح ، ويجب أن يتم ملئ البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي والحالي في حالة اختلافة عن المدرج في بطاقة الرقم القومي.



وحذرت وزارة التربية والتعليم من أن أي خطأ في البيانات الشخصية المسجلة ، قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة المتاحة.



كما أكدت الوزارة أنه يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط ، مشيرةً إلى أنه فى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة واحدة سوف يتسبب ذلك فى حرمان الطفل من فرصته ، وسيتم استبعاد الطلب كاملًا، ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.



وأوضحت الوزارة أنه يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها ، بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الحالى الذى يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم



أما عن عن تفاصيل المستندات المطلوبة لتقديم الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية ، بعد إتمام عملية الاختيار النهائي للمقبولين والإعلان عنهم ، فتتمثل في : شهادة ميلاد مميكنة للتلميذ ، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر ، وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على الإعلان بسته أشهر على الأقل وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى.



كما يشترط كتابة إقرار من ولى الأمر يتضمن النقاط التالية: قبوله أن يطبق ابنه النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة ، وقبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يتم قبول أى طلبات للتقدم للمدارس المصرية اليابانية بأى وسيلة أخرى غير الرابط الالكتروني المعلن عبر موقع الوزارة اليوم، كما أنه لن يتم الالتفات الى أي طلبات تقديم بعد المواعيد المحددة (أسبوعين من الآن).



وقالت الوزارة إنه لن يتم الالتفات ايضًا لأي طلبات تم تقديمها في وقت سابق قبل فتح رابط التقديم اليوم، مشيرةً إلى أنه ستتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.



كما أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وأماكن 40 مدرسة مصرية يابانية سوف يتم افتتاحها وتشغيلها داخل 22 محافظة ، خلال العام الدراسى القادم 2018/2019



وهذه المدارس هي :



* في محافظة القاهرة : المدرسة المصرية اليابانية بالشروق (1) ، والمدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة



* في محافظة الاسكندرية : المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة ، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب ، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2)



* في بورسعيد : المدرسة المصرية اليابانية بحى العرب



* في السويس : المدرسة المصرية اليابانية بفيصل



* في دمياط : المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة



* في الدقهلية : المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد ، والمدرسة المصرية اليابانية بجمصة



* في الشرقية : المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر ، والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر ،

والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر



* في القليوبية : المدرسة المصرية اليابانية بالعبور



* في الغربية: المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية ، والمدرسة المصرية اليابانية بطنطا، والمدرسة المصرية اليابانية بسمنود



* في المنوفية : المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا ، والمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم



* في البحيرة : المدرسة المصرية اليابانية في النوبارية ، والمدرسة المصرية اليابانية بابو المطامي ، والمدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي



* في الاسماعيلية : المدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية الجديدة ، والمدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية



* في الجيزة : المدرسة المصرية اليابانية بحدائق اكتوبر ، والمصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر ، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد



* في بني سويف : المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة



* في الفيوم : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم ، والمدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس



* في المنيا : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة



* في أسيوط : المدرسة المصرية اليابانية باسيوط الجديدة



* في قنا : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا



* في أسوان : المدرسة المصرية اليابانية بالرديسية ، والمدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد



* في البحر الأحمر : 1 المصرية اليابانية بالغردقة ، و2 المصرية اليابانية بالغردقة



* في مطروح : المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الحمام



* في جنوب سيناء : المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن باب التقديم الالكتروني للطلاب بالمدارس المصرية اليابانية ، تم فتحه من اليوم الاثنين الموافق 2 يوليو 2018 ، مشيرةً إلى أنه سيظل مفتوحًا لمدة أسبوعين فقط.ويتم تسجيل الطلبات على موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي https://ejsstudentpublicarea.azurewebsites.net/وتقرر أن تكون مصروفات المدارس المصرية اليابانية ، عبارة عن 8 الاف جنيه ، بالإضافة الي 2000 جنيه انشطة ، بإجمالي مبلغ عشرة آلاف جنيه (10,000) مصرى للطالب.وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر رابط المدارس المصرية اليابانية ، أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد 2018-2019 ، بالاضافة الى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية ، مؤكدةً أن لغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية.ويتم التقديم للإلتحاق بالمدارس المصرية اليابانية ، عبر البوابة الإليكترونية فقط ، وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2018/2019 ، علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم ـ ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة او تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.كما أوضحت الوزارة أنه يشترط أن يكون الطفل مصرى الجنسية ، وأن تكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل علي النحو التالي:المرحلة الأولى رياض أطفال : من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحدالمرحلة الثانية رياض أطفال : من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحدالصف الأول الابتدائي : من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحدوشددت الوزارة على أنه لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة فى ضوء مراحل التنسيق ، مشيرةً إلى أنه لابد منالالتزام بالقرب للمدرسة المتقدم اليها، وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولي الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخة إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الاقامة فى النطاق المطلوب، و تكون الاولوية في القبول للطلاب الاقرب في السكن للمدرسة المتقدم اليها في حالة المفاضلة بينهم على النحو التالى: الحى/ جهاز المدينة فى المحافظات الكبرى - المدينة التابع لها المدرسة فى حالة وجود أكثر من مدرسة داخل المحافظة الواحدة- المحافظة فى حالة وجود مدرسة واحدة فقط بها.كما تم التشديد على ضرورة توقيع ولى أمر الطفل المتقدم على إقرار يتضمن النقاط التالية: قبوله أن يطبق إبنه النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة، وقبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة، وسداد المصروفات الدراسية فى موعدها.أما عن قواعد التقديم فتتمثل فيما يلي :