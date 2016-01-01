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أخبار العالم

بوتين يمدد القيود على النقل من أوكرانيا لكازاخستان ليناير 2019

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:34 ص
صدى البلد
ا ش ا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مرسوما يمدد حتى أول يناير 2019 حظرًا على نقل بعض السلع من أوكرانيا إلى كازاخستان وقيرغيزيا عبر أراضي روسيا الاتحادية.

وقال بوتين، خلال مرسوم نشر عبر موقع بوابة المعلومات القانونية وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه "تم إدراج تعديل على مرسوم رئيس روسيا الاتحادية المؤرخ 1 يناير 2016 رقم 1 حول تدابير ضمان الأمن الاقتصادي والمصالح الوطنية لروسيا في مجال النقل الدولي للبضائع من أراضي أوكرانيا إلى جمهورية كازاخستان وجمهورية قيرغيزيا عبر أراضي الاتحاد الروسي...على الفقرة 4 وتغيير جملة حتى 30 يونيو 2018 إلى 1 يناير 2019".

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