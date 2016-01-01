توقف حركة القطار بين الفيوم والقاهرة بعد خروج جرار عن القضبان

خرج جرار القطار 140 الذي تحرك من محطة الواسطي إلى الفيوم والعربة الأولى عن القضبان، عند تحويلة محطة سيلا من دون حدوث خسائر بشرية.



تلقى اللواء خالد شلبى مدير امن الفيوم، اخطارا من العميد محمد عبد الفتاح مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بالفيوم بالحادث.



انتقلت سيارات الإنقاذ بالحماية المدنية وبعض سيارات الإسعاف لتأمين الركاب ولم تحدث أى خسائر أو اصابات بينهم.



اضطر الركاب ومعظمهم من الموظفين إلى النزول على قضبان السكك الحديدية، واستقلال سيارات أجرة للوصول إلى أعمالهم، و تسبب خروج القطار عن مساره في توقف حركة القطارات من الفيوم الى القاهرة لمدة ساعتين علي الخط المفرد لحين إعادة القطار إلي مساره.