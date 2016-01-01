عامر حسين يكشف عن حلول أزمة موعد إقامة المسابقات المحلية

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري ان تغيير نظام البطولات الافريقية وخوض نسختين منها هذا العام في موسم واحد، بالإضافة لخوض المنتخب لمبارياتي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية ٢٠١٩ يسبب أزمة كبيرة في موعد اقامة الدوري الممتاز.



وأضاف- عامر حسين في تصريحات اذاعية لبرنامج "وي مع شوبير " عبر اثير " دي اران " -ان قرار "الاتحاد الافريقي باقامة نسخة انتقالية مع التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠١٧ يشكل أزمة كبيرة هذا الموسم باقامة المسابقات المحلية لذلك فهناك ٣ حلول للخروج من تلك الأزمة.



وتابع أن اول سيناريو وضعه لتلك الازمة هو خوض دوري من دور واحد أو دوري المجموعتين.



وأضاف ان السيناريو الثالث سينم عرضه علي الأندية اليوم وهو سيكون عبارة عن اقامة دوري بشكل عادي من دورين ولكن في حالة وصول الأهلي والمصري للنهائي سيتم مد فترة الدوري إلي ما بعد كأس أمم أفريقيا ٢٠١٩ بالإضافة إلي خوض مباريات الدوري كل ٤٨ ساعة. "



واختتم أنه أوصي أن تزيد عدد القائمة لـ ٣٠ لاعبا مرة أخري وذلك بسبب ما يتوقعه بأن يكون هناك ضغط كبير علي الأندية بسبب توالي وتزاحم المباريات وهو ما سيتم عرضه اليوم أيضًا علي ممثلي الأندية لإقراره. "