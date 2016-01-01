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كأس العالم

محمد صلاح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:19 ص
محمد صلاح، نجم ليفربول
محمد صلاح، نجم ليفربول
حسن العمدة
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بات اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ الريدز، بعد تمديد عقده، اليوم الإثنين.

وقالت صحيفة الديلي ميل "إن محمد صلاح سيحصل على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليصبح صاحب أعلى أجرا في تاريخ ليفربول".

وأضافت الصحيفة "لقد تضاعف أجر صلاح بعد موسم واحد من انتقاله لليفربول من 100 إلى 200 ألف إسترليني، وذلك بعد مستواه الخيالي في الموسم المنصرم".

وتابعت "مدة عقد صلاح الجديد 5 سنوات، ولا يتضمن شرطًا جزائيًا".

وسجل صلاح، 44 هدفًا في 52 مباراة لعبها الموسم المنصرم، كما توج بجائزتي هداف البريمييرليج وأفضل لاعب في إنجلترا.

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