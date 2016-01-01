عصام مرعي: استقرار صلاح في ليفربول أفضل من الريال أو برشلونة

قال عصام مرعي، نجم ومدرب نادي الزمالك الأسبق، إن قيام محمد صلاح بتجديد عقده مع ليفربول لمدة 5 سنوات أمر أكثر من رائع، لافتا إلى أن التجديد أسعد كل المصريين.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "استقرار صلاح في ليفربول أمر هام للغاية".



وأكمل: "بالتأكيد انتقاله للريال أو برشلونة شيء جيد لكن الاستقرار في المرحلة الحالية أمر هام بالنسبة له، خصوصا في ظل حالة الحب التي يتمتع بها بين جماهير الليفر".



وأردف: "صلاح أصبح هو الفرحة الكبيرة للمصريين بما يحققه مع ليفربول ومنتخب مصر".