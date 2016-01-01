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أخبار العالم

اليساري لوبيز أوبرادور رئيسا للمكسيك

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:23 ص
لوبيز أوبرادور رئيس
لوبيز أوبرادور رئيس المكسيك الجديد
رحيم يسري
أعلن رئيس المعهد الانتخابي الوطني في المكسيك، لورنزو كوردوبا، اليوم الاثنين، فوز المرشح اليساري للانتخابات الرئاسية في المكسيك لوبيز أوبرادور عقب حصوله على نسبة 53% من أصوات الناخبين بحسب البيانات الأولية الرسمية، بحسب راديو فرنسا الدولي.

وأضاف رئيس المعهد أن أوبرادور يتقدم على المرشح المحافظ ريكاردو أنايا بنحو بنحو 22,5% من الأصوات، وجاء مرشح الحزب الثوري المؤسساتي الحاكم خوسيه أنطونيو ميادي في المرتبة الثالثة بعد حصوله عل نحو 16.3 % من الأصوات.

وحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تشهد بلاده توترا في العلاقات مع المكسيك على تهنأة الرئيس المكسيكي الجديد مؤكدا استعداده للعمل معه عقب الفوز الكبير الذي حققه المرشح اليساري في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لمصلحة كل من الولايات المتحدة والمكسيك".

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