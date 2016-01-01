الصلح بين عائلتي زناتي وعبدالقادر بأسيوط.. صور

نجحت جهود لجنة مصالحات محافظة أسيوط في الصلح بين عائلتي " زناتي " و " عبد القادر " في خصومة ثاريه بينهم نتج عنها مقتل شخص واصابة أخر بسبب خلاف على طريق .



كانت لجنة مصالحات المحافظة بالاشتراك مع الاجهزة الامنية تمكنت من الصلح بين عائلتي " زناتي " و " عبدالقادر " بقرية مجريس بمركز صدفا على اثر خصومة ثاريه بينهم بسبب خلاف على طريق نتج عنها مقتل شخص من عائلة " زناتي " واصابة اخر من عائلة " عبدالقادر " .



حضر الصلح اللواء ياسر زكي مساعد مدير أمن أسيوط وضباط مركز شرطة صدفا ولجنة مصالحات المحافظة والمئات من اهالي القرية والقرى المجاورة .



وتم التوفيق والتصالح والتراضي بين الطرفين..وأقروا جميعًا بالصلح النهائي بينهما وتعهد أفراد الطرفين على عدم العودة لذلك مرة أخرى وعدم التعرض كلًا منهما للآخر .



