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حوادث

الصلح بين عائلتي زناتي وعبدالقادر بأسيوط.. صور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:27 ص
القيادات الامنية
القيادات الامنية
إيهاب عمر
نجحت جهود لجنة مصالحات محافظة أسيوط في الصلح بين عائلتي " زناتي " و " عبد القادر " في خصومة ثاريه بينهم نتج عنها مقتل شخص واصابة أخر بسبب خلاف على طريق .

كانت لجنة مصالحات المحافظة بالاشتراك مع الاجهزة الامنية تمكنت من الصلح بين عائلتي " زناتي " و " عبدالقادر " بقرية مجريس بمركز صدفا على اثر خصومة ثاريه بينهم بسبب خلاف على طريق نتج عنها مقتل شخص من عائلة " زناتي " واصابة اخر من عائلة " عبدالقادر " .

حضر الصلح اللواء ياسر زكي مساعد مدير أمن أسيوط وضباط مركز شرطة صدفا ولجنة مصالحات المحافظة والمئات من اهالي القرية والقرى المجاورة .

وتم التوفيق والتصالح والتراضي بين الطرفين..وأقروا جميعًا بالصلح النهائي بينهما وتعهد أفراد الطرفين على عدم العودة لذلك مرة أخرى وعدم التعرض كلًا منهما للآخر .

الصلح بين عائلتي زناتي وعبدالقادر بأسيوط.. صور
الصلح بين عائلتي زناتي وعبدالقادر بأسيوط.. صور
الصلح بين عائلتي زناتي وعبدالقادر بأسيوط.. صور
الصلح بين عائلتي زناتي وعبدالقادر بأسيوط.. صور
الصلح بين عائلتي زناتي وعبدالقادر بأسيوط.. صور
الصلح بين عائلتي زناتي وعبدالقادر بأسيوط.. صور

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