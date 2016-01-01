عيادة للفحص المبكر عن سرطان الثدي في السودان

أعلنت مؤسسة المرأة العربية عن مبادرة صحية لتجهيز عيادة طبية متنقلة لغرض القيام بحملة للفحص المبكر عن سرطان الثدي في السودان تستهدف تنظيم جولات ميدانية الى القرى والمناطق النائية التي تعاني النساء فيها من انعدام الخدمات الطبية اللازمة.



وقالت فاطمة ماجد السري نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة المرأة العربية في تصريح صحفي إن هذه المبادرة تأتي في إطار برنامج التنمية الإنسانية الذي تنفذه المؤسسة منذ سنوات في البلدان العربية والتي بحاجة الى هذا النوع من الخدمات بسبب الظروف والمصاعب التي تعاني منها المرأة هناك.



وأضافت السري أن المبادرة تتضمن تجهيز عيادة متنقلة مجهزة بكل المستلزمات والمعدات الطبية المتخصصة بالقيام بهذا النوع من الفحص المبكر، لافتة إلى أن عددا من الطبيبات العربيات المتطوعات سوف يسهمن في المشاركة فيها بالإضافة الى مخيم مصاحب لغرض المساندة وتوزيع منشورات للوقاية وتحفيز للنساء على إجراء الفحص المبكر عن سرطان الثدي والذي اثبتت الأبحاث ان القيام به يسهم في الحد بشكل كبير من مساحة المرض.



جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية في السودان قد حذرت من خطورة ارتفاع نسبة النساء المصابات بهذا المرض بسبب ضعف الوعي الصحي وانعدام توفر الخدمات الصحية والوقائية خارج التجمعات السكانية.