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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما نصف كيلو هيروين بشبين القناطر

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:27 ص
صورة أرشفية _ ضبط
صورة أرشفية _ ضبط
إبراهيم الهوارى
القت مباحث القليوبية القبض على عاطلين وبحوزتهما نصف كيلو هيروين قبل ترويجهما على عملائهم بمنطقة المثلث الذهبى بشبين القناطر وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية اخطارا بضبط "محمد. ع. أ" 34 سنة، و"محمود . ج. ج" بالاتجار في المواد المخدرة بقرية الجعافرة بالمثلث الذهبى بمركز شبين القناطر.

وعلى الفور تم إعداد كمين وضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة نقل وبحوزتهما 550 جرام هيروين و12 ألف جنيه وميزان حساس واعترف المتهمان بالمضبوطات بقصد الاتجار.

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