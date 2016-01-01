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اقتصاد

الكويت والسعودية تستأنفان إنتاج النفط من المنطقة المحايدة في 2019

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:40 م
صدى البلد
رويترز
قالت شركة تويو للهندسة اليابانية اليوم الاثنين إن حقلي الخفجي والحوت النفطيين ضمن الحقول التي تديرها الكويت والسعودية في المنطقة المحايدة سيستأنفان الإنتاج في 2019.

وأوضحت الشركة اليابانية أنها فازت بتجديد ثالث لاتفاق الخدمات الهندسية العامة من عمليات الخفجي المشتركة، والتي بموجبها يدير البلدان حقلي الخفجي والحوت النفطيين.

وأضافت أنها ستدعم عمليات الخفجي المشتركة بموجب التجديد حتى 2023 وذلك في دراسة جدوى تخطيط المشروع والتصاميم الهندسية والدعم الفني.

وقالت تويو للهندسة في بيان "المعدل الأقصى لإنتاج النفط في الحقلين هو 350 ألف برميل يوميا".

وتابعت "بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، تقرر تعليق إنتاج الحقلين النفطيين في 2014، ونظرا لتعافي سعر النفط، تبدأ عمليات الخفجي المشتركة أعمال التحضير لإعادة إنتاج النفط من الحقلين من العام 2019".

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