عمرو نصار: مصر وبولندا محور ارتكاز للتجارة بين أوروبا وأفريقيا

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مصر وبولندا يمثلان محور ارتكاز لتعزيز التبادل التجارى بين دول وسط وشرق أوروبا ودول القارة الافريقية ، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتوافرة لدى البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادى الأمر الذى يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وبولندا .



جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى والتى تناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، وجهود الحكومتين المصرية والبولندية لتنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين الجانبين ، حضر اللقاء احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة اماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية و ميخائيل موركوتشينسكي سفير بولندا بالقاهرة والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببولندا .



وقال الوزير إن اللقاء قد تناول اخر التطورات المتعلقة بإنشاء المنطقة الصناعية البولندية في مصر بمنطقة العين السخنة بمحور قناه السويس و المقرر اقامتها بالتعاون مع المنطقة الخاصة بإقليم كاتوفيتسا البولندية والتي تعد أحد أكبر المناطق الصناعية في أوروبا ،لافتا الى ان هذه المنطقة ستسهم فى زيادة الصادرات المصرية لقارة أفريقيا كما ستسهم فى الاستفادة من موقع بولندا كمحور لنفاذ المنتجات المصرية لدول وسط وشرق أوروبا.



واشار نصار الى انه تم ايضا استعراض الإجراءات النهائية لإنشاء الغرفة التجارية المصرية البولندية المشتركة والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين مجتمعي الاعمال في كلا البلدين ، الى جانب بحث مقترح الجانب البولندي بتأسيس مجلس أعمال مصري بولندي مشترك كخطوة تمهيدية لإنشاء الغرفة التجارية المشتركة.



ولفت الوزير الى اهمية الاستفادة من الخبرات البولندية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني من خلال توفير مناهج التدريب اللازمة لطلبة المراكز الفنية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وكذا التعاون بشأن توفير المعدات اللازمة لعدد من المراكز المتخصصة في قطاعات مختلفة مثل التعدين ومواد البناء.



وأوضح نصار ان اللقاء تناول ايضا سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ العام الماضى 418 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات المصرية منها 143 مليون دولار مقارنة بـ 125.6 مليون دولار في عام 2016 وبنسبة زيادة حوالي 13% وهو أعلى معدل زيادة فى تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا الى ان الواردات المصرية من بولندا انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2017 لتصل الى276 مليون دولار مقارنة بـ 373 مليون دولار في عام 2016 وبنسبة انخفاض حوالي 26% .



واشار وزير التجارة والصناعة الى اهمية زيادة الاستثمارات البولندية بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاستثمار المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاعمال في مصر ، لافتا الي ان اهم الاستثمارات البولندية في مصر تتركز فى قطاعات السياحة والصناعة والانشاءات والاتصالات والخدمات.



واضاف نصار ان اللقاء قد تناول ايضا أهمية إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين القاهرة ووارسو، لما له من أثر إيجابى كبير على دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، فضلا عن أثره فى زيادة معدلات السياحة، الى جانب تعزيز التعاون المشترك في المجال المصرفي بهدف توفير تمويل للمشروعات البولندية المخطط إنشائها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

