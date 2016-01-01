سموحة: اقتراح الدوري من مجموعتين غير مفيد

قال عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي سموحة، إن علاء ماهر، المدير الفني الحالي، عقد جلسة في بداية مهمته مع الفريق، مع ميمي عبد الرازق، المدير الفني السابق، لافتا إلى أن الجلسة شهدت مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالفريق وهناك حالة تعاون كبيرة بين الثنائي.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لم يخطرنا أي شخص بوجود اجتماع في اتحاد الكرة لمناقشة شكل الدوري، لم يتم إبلاغنا حتى الآن".



وأردف: "كان يجب أن يتم إخطارنا بالاجتماع، وليس لدينا أي فكرة عن وجود اجتماع في الجبلاية اليوم لتحديد شكل الدوري ومواعيده".



وأكمل: "هناك مشكلات في مواعيد الدوري بسبب البطولات الإفريقية والعربية، وأعتقد أن اقتراح الدوري من مجموعتين غير مجدٍ ومفيد، خصوصا وأننا نتعاقد مع اللاعبين لخوض نحو 34 مباراة في المسابقة".