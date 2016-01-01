ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

سموحة: اقتراح الدوري من مجموعتين غير مفيد

الإثنين 02/يوليه/2018 - 10:37 ص
عاطف حنفى
عاطف حنفى
منتصر المرشدى
قال عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي سموحة، إن علاء ماهر، المدير الفني الحالي، عقد جلسة في بداية مهمته مع الفريق، مع ميمي عبد الرازق، المدير الفني السابق، لافتا إلى أن الجلسة شهدت مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالفريق وهناك حالة تعاون كبيرة بين الثنائي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لم يخطرنا أي شخص بوجود اجتماع في اتحاد الكرة لمناقشة شكل الدوري، لم يتم إبلاغنا حتى الآن".

وأردف: "كان يجب أن يتم إخطارنا بالاجتماع، وليس لدينا أي فكرة عن وجود اجتماع في الجبلاية اليوم لتحديد شكل الدوري ومواعيده".

وأكمل: "هناك مشكلات في مواعيد الدوري بسبب البطولات الإفريقية والعربية، وأعتقد أن اقتراح الدوري من مجموعتين غير مجدٍ ومفيد، خصوصا وأننا نتعاقد مع اللاعبين لخوض نحو 34 مباراة في المسابقة".

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يكشف أسرار تعذر زيارة رئيس الكاف لمقر الجبلاية

أول تعليق لسموحة على قرعة الكونفدرالية

اتحاد الكرة يحسم موعد دورى 99 فى اجتماعه المقبل

طلعت يوسف: ترشحي لتدريب المنتخب الأوليمبي متاجرة من اتحاد الكرة

سموحة يستقر على تولي ميمي عبدالرازق خلفًا لطلعت يوسف

أول تعليق لميمي عبد الرازق بعد الفوز على الجيش.. فيديو

ترشيحاتنا

اغتنم 8 كلمات أوصى بها رسول الله تحميك من أي شر أو ضرر

ليفربول يمدد تعاقده مع محمد صلاح مقابل أجر مغري أسبوعيا

روسيات يحتفلن بكأس العالم بفساتين زفاف.. فيديو

تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

مجند بالإنقاذ النهري بدمياط ينتحر بسلاحه الميري

سفير قطري: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل

تعرف على رسالة ليفربول لمحمد صلاح عقب تجديد تعاقده

قناة الحياة تعيد حلقات توفيق عكاشة استجابة لطلب المشاهدين

البرازيل تواجه المكسيك في كأس العالم اليوم

سارة سمير: حصلت على ذهبية البحر المتوسط رغم الإصابة

شاهد.. احتفالات روسية ضخمة بعد تخطي إسبانيا في كأس العالم

ننشر شروط وقواعد قبول الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة لسيرين عبد النور فى أحدث جلسة تصوير

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

فيديو

سارة سمير: الرئيس السيسي أكبر داعم لنا في البطولات
سارة سمير: شقيقي شجعني على ممارسة رفع الأثقال
سارة سمير: حصلت على ذهبية البحر المتوسط رغم الإصابة
المرور: إغلاق كوبري الجلاء في الاتجاهين
خدمات مرورية بالطرق السريعة ومداخل القاهرة لتنظيم حركة السيارات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟