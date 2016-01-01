قناة الحياة تعيد حلقات توفيق عكاشة استجابة لطلب المشاهدين

أعلنت شبكة تليفزيون "الحياة" الاستجابة إلى طلبات الجمهور، بإعادة عرض الحلقتين التي أذاعتهما بالاشتراك مع قناة "العاصمة"، للإعلامي توفيق عكاشة.



جدير بالذكر أن القناة أذاعت حلقتان من برنامج مصر اليوم يومى الجمعة والسبت بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ليتم عرضهما مرة أخرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على التوالي في العاشرة مساءً.



جاء ذلك فى بيان للشبكة اليوم.



وتحدث "عكاشة" خلال الحلقتين عن الأوضاع التي تمس المواطن المصري، في الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، مطالبًا المشاهدين بالتنبه للمخاطر المحيطة بالبلاد، كما تحدث عن الإنتاج وسعر العملة، والأوضاع في سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، وعن ارتفاع الأسعار، وغيرهم من الموضوعات.

