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أخبار البلد

عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:51 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
مجدى ابراهيم و مي شاهين
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة كندا مصر خير دليل على الحلم الذي أصبح حقيقة على أرض الواقع، وهي العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عبد الغفار، خلال افتتاح جامعة كندا - مصر، اليوم الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، "اليوم يجعلني سعيد للغاية خاصة وأن الكثير تشككوا في هذا اليوم"، في إشارة لافتتاح جامعة كندا - مصر، مشيرًا إلى أنه "من المهم أن نعطي رسالة للعالم أن التعليم في مصر يخطو بخطوات ثابتة، كما أن الدولة تسير نحو خطواتها بشكل ثابت".

وتابع حديثه قائلا: "الكثير قال إن هذا سيكون وهم، ولكن الوهم الحقيقي في عقول الموهومين والسودويين، أنك تتصور منذ سنة هذا العمل عندما كانت المنطقة صحراء، ليبدأ الحلم بطوبة، ويكتمل اليوم ويكون لدينا وفد من المملكة المتحدة، وسيكون لدينا وفود جديدة من دول أخرى، من أجل تعليم جيد".

وأكد: "نحن نسير في خطانا، وننفذ خطة طموحة للغاية في التعليم بجميع أنواعه، لدينا جامعتين حكومتين، في المرحلة المقبلة، ولدينا توسع في المناهج لما يتناسب مع سوق العمل، نحن نتوسع في العديد من المجالات التعليمية مثل التعليم الفني والتكنولوجي، والبحث العلمي وربطه بالصناعة فلدينا مدينة الفضاء المصرية ومدينة الإلكترونيات، بالإضافة إلى التوسع الدولي، ليس هذا التوسع لطبقة معينة ولكن لجميع أبناء الوطن".

وشدد الوزير: "هدفنا الحفاظ على الهوية المصرية وإتاحة التعليم لجميع طوائف المجتمع، ولكن في نهاية الأمر هناك منح دراسية للمتفوقين كما هو مطبق في العديد من الجامعات"، مضيفًا "من المقرر أن أحضر جلسة البرلمان اليوم، عقب افتتاح الجامعة من أجل معرفة أخر تطورات البرلمان في مناقشة قانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية في مصر".
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية
عبد الغفار: جامعة كندا مصر تؤكد نجاح العاصمة الإدارية

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