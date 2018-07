قدمت النجمة العالمية بيونسيه وزوجها جاي زي وصلة استعراضية أبهرت الحاضرين خلال حفلهما في بولندا ضمن جولتهما الغنائية On the run 2.



وقامت بيونسيه بالقفز من سطح المسرح مستعينة بسلم، حيث ظهرت في فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ويقوم العاملون بالمسرح بتأمين صعودها.



وكانت جولة on the run انطلقت نسختها الثانية منذ أسابيع من لندن على أن يقدم الثنائي عددا من الحفلات بالمدن الأوروبية.