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اقتصاد

مرصد العمران: ارتفاع نسبة الإيجار إلى 39% خلال 2017

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:04 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
نشر مرصد العمران، المتخصص فى الدراسات السكانية، دراسة حديثة حول أحوال الإيجار بمصر خلال الفترة الأخيرة وأهم الأرقام للعام الماضى 2017، ومراجعة لقانون الإيجار القديم المقرر مناقشته بمجلس النواب قريبا.

وحصل "صدى البلد" على نسخة من الدراسة، والتى كشفت عن ارتفاع نسبة الإيجارات إلى الدخل في مصر حتى بلغت 39% في عام ٢٠١٧، وهى تعتبر نسبة مرتفعة جدًّا مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضحت الدراسة، أن قوانين تحديد الإيجارات للوحدات السكنية في مصر تحت مسمى “الإيجار القديم” استمرت ثابتة لأكثر من سبعة عقود، حتى ظهر قانون “الإيجار الجديد” عام ١٩٩٦، ليحرر الوحدات السكنية الجديدة أو المخلاة نهائيًّا من قيود تحديد الإيجارات.

وأكدت الدراسة، أن القانون الجديد خلق نوعًا من التوازن والعدالة المتبادلة بين المستأجرين ومالكي الوحدات، على الرغم من ارتفاع أسعاره في بعض المناطق في القاهرة الكبرى والتي لا تتناسب إطلاقًا مع الدخول الشهرية للمستأجرين.

كما أدى مؤخرا إلى شكاوى مستمرة من المُستأجرين عن غياب ضبط ومراقبة أسعار السوق للإيجارات الجديدة لعدم تناسب ارتفاعها الطردي مع زيادات دخولهم البسيطة.

إلا أن إشكاليات قانون “الإيجار الجديد” وتطبيقه وممارسته مجتمعيًّا ما زالت لا تقارن بإشكاليات قانون “الإيجار القديم”، حيث لم يلغِ القانون الجديد العقود القائمة، وظلت ملايين الأسر تسكن حسب “الإيجار القديم” حتى الآن وهو ما أدى إلى ظهور عدة تحركات حكومية وبرلمانية خلال السنوات الأخيرة نحو إلغائه كليًّا، مما آثار حالة من عدم الاستقرار بين سكان الإيجار القديم تخوفًا من تأثيره عليهم.

وقامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بطرح عدد من نصوص لمسودات تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أن أعضاء اللجنة لم يتوافقوا بعد، ولا تزال التعديلات قيد المناقشة.

وتنص التعديلات في مجملها بأن يتم إلغاء العمل بكل عقود الإيجار القديم. حيث يعطى للمُستأجر الحق في توفيق أوضاعه بترك الوحدة السكنية أو التجارية _حسب الاستخدام_ في مدة أقصاها خمس سنوات.

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