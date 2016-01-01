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أخبار البلد

وحيد حامد وحسين فهمى وحفظى وزكريا أبرز المرشحين للجنة الدراما

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:04 م
صدى البلد
عبد الوكيل أبو القاسم

تعقد هيئة مكتب المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اجتماعا اليوم لتشكيل لجنة الدراما الجديدة بعد الاستقالة الجماعية التى تقدم بها الاعضاء .

وقال مصدر مسئول أن المجلس مازال يبحث تشكيل أعضاء اللجنة الجدد ، مشيرا الى انه من بين الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة حتى الان الكاتب الصحفي ورئيس مهرجان الإسماعيلية عصام زكريا ، ومحمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والفنان الكبير حسين فهمي ، والكاتب السيناريو يوسف رزق الله ، ويسري الجندي، والكاتب وحيد حامد

وأضاف المصدر لـ "صدى البلد" ان هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طرحت العديد من أسماء كبار المخرجين والفنانين ، ومازالت الأسماء مطروحة للنقاش ولم يتم الاستقرار على أحد حتى الآن.

يذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها 4 أعضاء ورئيس ، خلفا للجنة التى تقدمت رسميا باستقالتها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب ازدواجية العمل بينها وبين لجنة الرصد.

من جانبه يبحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشكيل لجنة جديدة لبحوث الرأى والمشاهدة ، واختيار أعضائها من خبراء الاعلام.

وقال أحمد سليم، الامين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، إن المجلس سيعلن خلال الساعات القادمة، تشكيل لجنة لبحوث الرأي والمشاهدة، المعنية بمنح تراخيص بحوث الرأي العام ، وتضم خبيرا من الجامعة الأمريكية من أساتذة البحوث، وأستاذ من كلية الإعلام، وخبيرين من الشركات.

ويعقد اجتماع هيئة المكتب برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد احمد وعبدالفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس، ومحمد العمري، وكيل المجلس، وأحمد سليم، أمينا عاما.

وكانت قد اعلنت اللجنة عن الاستقالة الجماعية بموافقة جميع أعضائها الآتى أسماؤهم، الناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج عمر عبد العزيز، وسكرتير المهن التمثيلية نبيل الجوهرى، وعضو المهن التمثيلية أيمن عزب، والمؤلف هانى كمال ورئيس اللجنة المخرج محمد فاضل

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