ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

قومي الإعاقة: تعديلات على لائحة ذوي الاحتياجات الخاصة بكل اجتماع

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:12 م
صدى البلد
فاطمة رضا
صرح الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة بأن اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاعاقة لا يمكن أن تنتقص أي حق من الحقوق الواردة في القانون أو تضيف عليها، وإنما هي تشمل الإجراءات الواجب اتباعها لكي يحصل الشخص ذو الإعاقة، على حقوقه من جهة، مع وضع الضوابط التي تحد من سوء استغلال البعض لتلك الحقوق من جهة أخرى.

وأشار الدكتور أشرف مرعي إلى أنه على الأشخاص ذوي الإعاقة أن يطمئنوا لأن مسودة اللائحة يتم تعديلها وتطويرها في كل اجتماع لكي تضم الإجراءات الميسرة لتمكينهم من كافة حقوقهم الواردة في القانون خاصة في جوانب الضمان الاجتماعي والجمع بين أكثر من معاش دون حد أقصى، والحصول على المسكن والسيارة، وهي أكثر الجوانب التي أثارت العديد من التساؤلات والمخاوف لدى الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأيام الماضية.

ترشيحاتنا

مصرع شخص إثر انهيار عقارين بالساحل

مرعي: المدرب الأجنبي الأفضل للمنتخب.. وهذا ما يعيب حسام حسن

يوفنتوس ينسحب من الصراع على ظهير مانشستر يونايتد

ننشر أسباب إدخال أنشطة التوكاتسو اليابانية في التعليم المصري

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم

الأهلي يستبعد أحمد حمدي من معسكر كرواتيا لأسباب تربوية

سموحة: الزمالك طلب ضم ياسر إبراهيم.. وتعاقدنا مع ثنائي الأسيوطي

تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

التعليم تفتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية.. المصروفات 8 آلاف.. و2000 جنيه رسوم أنشطة.. لغة التدريس العربية.. وافتتاح 40 مدرسة في 22 محافظة العام القادم

بلير يعترف: ارتكبنا خطأ في حق العراق

ننشر السيرة الذاتية للواء محسن عبد النبي مدير مكتب الرئيس الجديد

صحف إسبانية عن خروج الماتدور من كأس العالم: يا له من عار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة لسيرين عبد النور فى أحدث جلسة تصوير

شاهد .. فرحة منتخب مصر لكرة السلة بالفوز على المغرب .. صور

منتخب مصر للسلة يهزم المغرب في تصفيات مونديال الصين ..صور

شاهد.. لوكا مودريتش يهدر ركلة جزاء لـ كرواتيا أمام الدنمارك

على غرار فيلم أون إير.. هروب رضوان فايد أخطر مجرم في فرنسا من السجن بطائرة هليكوبتر ..صور

فيديو

السفير أشرف سلطان يكشف تفاصيل فعاليات القمة الإفريقية
شاهد.. لحظة انتحار فتاة أسفل عجلات المترو بمحطة مار جرجس
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم فى البنوك
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟