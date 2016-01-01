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ثقافة

ثروت يلهب حماس جماهير طنطا خلال احتفالات 30 يونيو.. صور

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:02 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تزامنا مع احتفالات مصر بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، وتواصل احتفالات وزارة الثقافة بافتتاح المركز الثقافى بمدينة طنطا "مسرح بلدية طنطا سابقا" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال تنظيم حفل فنى كبير أحياه الفنان محمد ثروت والفرقة الموسيقية التابعة لدار الأوبرا المصرية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه تقديم الفقرات الفنية حيث قدمت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر عددا من الأغنيات العاطفية والوطنية والتى شدا بها المطربين ياسر سليمان، رحاب مطاوع، أميرة سعيد، رضوى سعيد منها "سلمولى على مصر ، بتسأل ياحبيبى، تعالى نخلى الحلم، براوة، عدويه".

وفى ثانى فقرات الحفل شدا الفنان الكبير محمد ثروت ابن طنطا بعدد من أشهر الأغنيات الوطنية والعاطفية والدينية له ولكبار المطربين منها "صفر قطر المحطة، مين اللى مايحبش فاطمة، بلدى، مصر يا أول نور فى الدنيا، لأجل النبى، مال القمر ماله، أحن قلب، حاسب على قلبى، بهيه، روضة الهادى"، والتى شهدت تفاعلا كبيرا من الجماهير من خلال مشاركته الغناء.

وأعرب ثروت عن سعاته بالعودة للغناء مرة أخرى على خشبة هذا الصرح الكبير بعد أن قدم عليه أولى أغنياته وهو فى المرحلة الابتدائية.

شهد الحفل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الأدباء والمثقفين والقيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية.

جدير بالذكر أن المركز قد افتتحته مساء السبت 30 يونيو الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومحافظ الغربية وقيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب وأدباء ومثقفى محافظة الغربية بعد توقف دام 8 سنوات، حيث أعدت الوزارة برنامجا فنيا من خلال التعاون بين قطاعاتها للاحتفال بإعادة افتتاح المركز يستمر حتى الأربعاء 4 يوليو الجارى.
ثروت يلهب حماس جماهير طنطا خلال احتفالات 30 يونيو.. صور
ثروت يلهب حماس جماهير طنطا خلال احتفالات 30 يونيو.. صور
ثروت يلهب حماس جماهير طنطا خلال احتفالات 30 يونيو.. صور
ثروت يلهب حماس جماهير طنطا خلال احتفالات 30 يونيو.. صور
ثروت يلهب حماس جماهير طنطا خلال احتفالات 30 يونيو.. صور
ثروت يلهب حماس جماهير طنطا خلال احتفالات 30 يونيو.. صور
ثروت يلهب حماس جماهير طنطا خلال احتفالات 30 يونيو.. صور
ثروت يلهب حماس جماهير طنطا خلال احتفالات 30 يونيو.. صور
ثروت يلهب حماس جماهير طنطا خلال احتفالات 30 يونيو.. صور
ثروت يلهب حماس جماهير طنطا خلال احتفالات 30 يونيو.. صور

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