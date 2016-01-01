ضبط 78 قطعة حشيش حشيش أثناء ترويجها بشبراخيت



وضبط "أحمد ف م 31 سنة "عاطل ومقيم بندر شبراخيت وبحوزته ( 30 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 150 ) جرام ،و"شعبان ع ع 28 "عاطل ومقيم بندر شبراخيت .. سبق اتهامه في عدد (9 ) قضايا متنوعة، وبحوزته ( 20 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 200 ) جرام ،"أحمد م ع 27 سنة "عاطل ومقيم شبرايس بمركز شبراخيت وبحوزته ( 9 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 200 ) جرام ،( 160 ) قرص مخدر ، مبلغ ( 700 ) جنيهًا ، هاتف محمول ، كريم ا م سن 28 عاطل ومقيم ششت الانعام / مركز إيتاى البارود .. وبحوزته ( 40 ) قرص مخدر



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت خلال حملة للقضاء على البؤر الإجرامية والمخدرات من القبض على 6 مروجين للمخدرات بحوزتهم 78 قطعة لمخدر الحشيش و300 قرص مخدر أثناء ترويجها بدائرة المركز .تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت من ضبط كل من : "عمرو م. ا. 30 سنة " عاطل ومقيم بندر شبراخيت وبحوزته 28 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 75 جرام ، و28 قرص مخدر ، مبلغ 750 جنيهًا، " عبد الرحمن م. ع. 17 سنة " عاطل ومقيم بندر شبراخيت وبحوزته 16 قرص مخدر، مبلغ 600 جنيهًا،"سلام إ. أ. 30 "عاطل ومقيم بندر شبراخيت، مسجل شقى خطر فئة ( ب ) " سرقة بالإكراه " .. سبق اتهامه 7 قضايا وبحوزته 11 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 55 كيلو