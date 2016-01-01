ضبط 78 قطعة حشيش حشيش أثناء ترويجها بشبراخيت

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت خلال حملة للقضاء على البؤر الإجرامية والمخدرات من القبض على 6 مروجين للمخدرات بحوزتهم 78 قطعة لمخدر الحشيش و300 قرص مخدر أثناء ترويجها بدائرة المركز .
تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت من ضبط كل من : "عمرو م. ا. 30 سنة " عاطل ومقيم بندر شبراخيت وبحوزته 28 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 75 جرام ، و28 قرص مخدر ، مبلغ 750 جنيهًا، " عبد الرحمن م. ع. 17 سنة " عاطل ومقيم بندر شبراخيت وبحوزته 16 قرص مخدر، مبلغ 600 جنيهًا،"سلام إ. أ. 30 "عاطل ومقيم بندر شبراخيت، مسجل شقى خطر فئة ( ب ) " سرقة بالإكراه " .. سبق اتهامه 7 قضايا وبحوزته 11 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 55 كيلو
وضبط "أحمد ف م 31 سنة "عاطل ومقيم بندر شبراخيت وبحوزته ( 30 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 150 ) جرام ،و"شعبان ع ع 28 "عاطل ومقيم بندر شبراخيت .. سبق اتهامه في عدد (9 ) قضايا متنوعة، وبحوزته ( 20 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 200 ) جرام ،"أحمد م ع 27 سنة "عاطل ومقيم شبرايس بمركز شبراخيت وبحوزته ( 9 ) قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 200 ) جرام ،( 160 ) قرص مخدر ، مبلغ ( 700 ) جنيهًا ، هاتف محمول ، كريم ا م سن 28 عاطل ومقيم ششت الانعام / مركز إيتاى البارود .. وبحوزته ( 40 ) قرص مخدر
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.