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اقتصاد

وزير التجارة: استراتيجية 2030 تستهدف خلق مجتمع ديمقراطي منتج

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:03 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة،أن الحكومة تبنت عام 2015 برنامج إصلاح اقتصادي طموح يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "مصر 2030" والتى تضع الاقتصاد كأحد أهم محاورها وتستهدف خلق مجتمع ديمقراطي منتج ومنفتح.

ونوه وزير التجارة،خلال مجلس الأعمال المصرى البولندى اليوم،بأن برنامج الاصلاح الاقتصادى قد استهدف تحسين بيئة الأعمال من خلال حزم تحفيزية متميزة للمستثمرين المصريين والأجانب وتضمن إصلاحات تشريعية شملت قانون الاستثمار الجديد وقانون الشركات وقانون التراخيص الصناعية وتعديل قانون تخصيص الاراضى الصناعية،مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الوزارة أطلقت بدورها خريطة الاستثمار الصناعى والتى تشمل 4800 فرصة استثمارية متاحة فى 8 قطاعات مختلفة.

وأضاف نصار أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى للعام المالى 2017-2018 تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادى تتراوح بين 5,3 الى5,5% مقارنة بـ 4,8% العام الماضي،لافتا إلى أن هذه المؤشرات تأتى فى اطار خطة الحكومة للوصول بمعدلات نمو اقتصادى تتراوح بين 5 الى6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.

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